Mart Võrklaev: eestimaalased on küll rahatargad, aga paljud ei oska teadmisi praktikas rakendada

Eestis on rahatarkuses toimunud viimastel aastatel suur areng. Kasvanud on nii ühiskonna üleüldine teadlikkus kui ka inimeste oskused oma igapäevaseid rahaasju korraldada. Rahvusvahelise OECD uuringu järgi on meie inimeste finantsteadmised maailmas esirinnas, Hiina ja Saksamaa järel kolmandal kohal. Selle üle saab vaid rõõmu tunda. Kuid kas teadmised jõuavad ka praktikasse? Selgub, et mitte piisavalt.