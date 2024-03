Noor keskerakondlane: ülejooksik Ratas näitab Porto Franco juhtumis Kõlvarti poole näpuga – hämmastav samm!

Ilmselt märkasite, et Keskerakond on uudistes pidevalt peategelane. Kuid viimasel ajal on keskerakondlaste ilmumine meediasse omandanud täiesti uued mõõtmed. Põhjuseks oli näiteks see, et Tallinna ringkonnakohus tunnistas erakonna süüdi mõjuvõimuga kauplemises. Võimalust ära kasutades algatasid opositsioonierakonnad linnapea Mihhail Kõlvarti umbusalduse. Teda peetakse samuti juhtunus süüdi.