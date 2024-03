Manuela Pihlap: Tallinna linnavõimu asemele hullemat versiooni vabariigi valitsusest enam vaja pole

On politoloogia kuldreegel, et mida rohkem osapooli, seda lühem on võimuliidu eeldatav eluiga. Praktikud teavad ka seda, et mida rohkem osapooli, seda vähem on seal võimalik üldse midagi ellu viia. Lõputud arutelud tohutute osapooltega viivad olukorrani, mida iseloomustatakse sõnadega „mägi sünnitab hiirt.“