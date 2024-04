JUHTKIRI | Ettevaatust, ära lange valimiskampaania ohvriks

See, et nad kogunevad kaubanduskeskuste ette ja kukuvad pastakaid jagama, ei imesta kedagi. Ent valimiskampaania saab olla ja on palju nõtkem ja varjatum. On ju vaja jõuda kuidagi ka inimesteni, kes kampaaniatelkidest sama kiirel ja tõrksal sammul mööduvad kui kaubanduskeskustes tüütavate müügimeeste juurest. Ja eks üritatakse ka leida viise, kus minimaalse kuluga maksimaalne tulemus saavutada, sealjuures erakonna raha kokku hoida.