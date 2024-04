Olle Koop: mida paganat nad küll seal plangu taga ehitasid? Linnavalitsuses on mõned dokumendid 110 aastaks lukku pandud

Tallinna tagandatud linnapea on teinud mitmeid avaldusi, kus väljendab, ütleme – pettumust. Küll on Keskerakonda reedetud, küll on takistatud, küll on taga kiusatud, sealhulgas kohtulikult. Igal juhul ollakse Keskerakonna ja linnapea isiku suhtes sündsusetult tänamatud. Oma lahkumiskõnes volikogu ees vihjas ta ka sellele, et umbusaldusele eelnenud salajastel läbirääkimistel olevat eelistatud neid, kes olid õigema nimega. Mis sellesse puutub, siis paljude tallinlaste kõrvus kõlab täna näiteks Ossinovski oluliselt paremini kui Kõlvart. Ju siis on õigem nimi.