Venemaa on Trumpis pettunud, aga Trump näitas oma käitumisega, et tema eesmärk on siiski mistahes vahendeid kasutades võimule saada ning kui selleks tuleb Ukrainat toetada, siis pole mingit probleemi.

Ballistiliste rakettide ATACMS osas avati USA poolt kaarte. Selgus, et president tegi otsuse nende andmiseks juba veebruaris ning aprillis toimunud Džankoi sõjaväelennuväljal asunud õhutõrjekompleksi S-400 ründamine viidi läbi juba 300-kilomeetrise lennuulatusega rakettidega. The New York Times’i andmetel olevat presidendi otsusel Ukrainale antavate rakettide kogus üle saja raketi, mis on vägagi märkimisväärne kogus, eriti kui arvestada, et Džankoi sõjaväelennuvälja rünnati väidetavalt kuue raketiga ning vägagi tulemuslikult. Nii Venemaa propagandasaadetes televisioonis kui z-kanalites nähakse nendes rakettides suurt ohtu, sest hetkel tundub, et nende õhukaitsekompleksid nende rakettidega hakkama ei saa.