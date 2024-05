Toomas Alatalu: Ukrainale läks Kreml kallale sõjaga. Moldovasse liigub hoopis miljoneid eurosid „pensionäride“ raha

Oleme Moldovaga saatusekaaslased, ehkki erineva väärtusega suurriikide silmis. Kui Molotov-Ribbentropi salapakt mainis viit ohverriiki nimepidi, siis oli seal kuuenda kohanimena kirjas Bessaraabia, mille kohta Berliin ütles, et see teda üldse ei huvita ja Moskva, et teda huvitab küll.