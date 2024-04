Toomas Alatalu: olukord Euroopas on ärev - tasub teada, mida uut on Kreml Moldova osas käiku lasknud

Iraani mastaapne vastus Iisraelile oma Damaskuse konsulaadi hävitamise eest on mõistagi kõneaine number üks. Õnneks on seis säärane, et kumbki pool on kuulutanud oma võitu ja viidanud sedagi, et lähiajal mingit sõjalist järge sellele ei tule. Samas pole tervikpildi saamiseks üleliigne osundada, et droonide-rakettide sadu toimus Venemaa ja Iraani välisministrite kahe telefonikõne (13. ja 14. aprilli) vahel (!) ja et vahetult enne seda tegi Putin „uue vana „ettepaneku Ukraina sõja asjus. Kuna tähelepanu tagasikolimine Lähis-Idast Euroopasse on paratamatu, tasub viimast selgitada; nagu tasub teada sedagi, mida uut on Kreml Ukrainaga tandemis võetava Moldova osas käiku lasknud.