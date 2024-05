SÕJARAPORT | Teet Kalmus: käpardlikud venelased rivistasid oma sõdurid üles keset lagedat, kus ukrainlased nad tappa said

Ma olen sõja algusest saadik kirjutanud ülevaateid ning koos Rainer Saksa ülevaadetega on minu Facebooki seinal iga päev vähemalt üks kajastus. Me kumbki ei ole riigilt saanud selle töö eest mitte ühtegi senti, oleme oma arvamuste avaldamises vabad. Mulle endale on see omamoodi huvitav meediafenomen, kus ka 800 päeva pärast sõja algust on huvi nende ülevaadete vastu endiselt väga suur. See omakorda sunnib vähemalt mind veelgi rohkem pingutama. Seda tööd saan teha peamiselt tänu toetajatele. Suur tänu teile ja sügav kummardus. Ka iga meeldivaks märkimine ülevaate juures teeb südame soojaks.