ARVUSTUS | Pärnu lilleturg on justkui lõikelill, mis toob ellu rõõmu ja värvi, kuid ei kesta igavesti. Või siiski?

Kuldne krabisev eesriie peaaegu puudutab esireas istujate ninaotsi, kui Tambet Selingu sürrealismimaiguline etüüd nartsissidega juhatab sisse lillemüüjate loo. Eesriie eest tõmmatud, näeme laval kolme raudputkat. Sinakas valgus loob koos etendajate riietusega illusiooni, et viibime õues, kus pole just kuigi soe. Keset eeslava on kanalisatsiooniauk, mida etendajad lavastuse jooksul korduvalt kasutavad, et valada ära lillevett. Leidlik valik, mis paneb nii mõnegi vaataja muhelema. Illimar Vihmari lavakujundus toob Endla teatri Küüni tükikese linnaruumi.