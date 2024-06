KOLUMN | Tiina Tamm: autorendifirma äpp leidis, et minu maale tohib parkida. Nii need asjad ei käi!

Enamasti ei tee ma üksikjuhtumi põhjal üldistust, kuid kultuuriantropoloogia entusiastina olen tähele pannud, et äpist abivahend võib vahel inimese mõtlemisvõime, või pigem mõtlemistahte, täielikult välja lülitada. Ja vaat see on juba päris hirmus.