Draamateatrisse suunduv Emili Rohumaa: tahan olla laval enda vastu lahke

Teerada Draamateatri suvelavastuse „Üks helevalge tuvi“ proovi, mis toimub Haapsalu Uuemõisa häärberi valendava hoone ühes tiivas, viib mööda roosipõõsastest. Seda rada käib igal hommikul ka tänavu suvel lavakooli lõpetav Emili Rohumaa (23). Esietendus on 19. juunil ja tempo on taga – näiteseltskond teeb hoogsalt proove kaks korda päevas. Suveteatrit iseloomustab Emili sõnul eriline õhkkond – tihtilugu elavad näitlejad nii proovide kui ka etenduste aja kohapeal ja see muudab lavastuse sünni teistsuguseks. Emili peab praeguses lavastuses kaasa tegemist tõeliseks privileegiks – kõigi koolitöödega on nüüd ühel pool ja tal on üksainus kohustus: proovides käia ja rollidesse süveneda.