FAKTIKONTROLL | USA senaator Lindsey Graham pole öelnud, et „USA peab Ukraina üle võtma“

Vanglaplaneedi artikkel on tõlgitud portaalist InfoWars, mis levitab süsteemselt Kremli narratiive, vandenõuteooriaid ja valeinfot Ukraina kohta. Faktikontroll on varem korduvalt ümber lükanud Vanglaplaneedi väiteid Ukraina kohta.

Facebooki andmetel on Vanglaplaneedi artiklit jagatud vähemalt 81 korda.

Faktid USA vabariiklasest senaator Lindsey Graham andis 9. juunil teleintervjuu saatele „Face the Nation“. Ühes vastuses ajakirjanikule ütles ta, et Ukraina on oma varade ja ressurssidega üks rikkamaid riike Euroopas. Graham selgitas, et Ukrainat on vaja sõjaliselt toetada, et need varad ei satuks Venemaa ja Hiina kätte.

Graham ei ole selles intervjuus ega mujal öelnud, et „USA peab Ukraina üle võtma“.

9. juuni USA telesaates „Face the Nation“ küsis ajakirjanik Grahamilt: „Teie vabariiklasest kolleeg, senaator Tommy Tuberville ütles just möödunud nädalal Steve Bannoni saates, et Volodõmõr Zelenskõi on diktaator ja ebaseaduslik. Ja ta ütles järgmist Vladimir Putini kohta“.

Eetris kõlas videolõik intervjuust Tuberville’ga, kus ta ütleb Putini kohta nii: „Ta ei taha Ukrainat. Ta ei taha Euroopat. Kurat, tal on oma maad piisavalt. Ta tahab lihtsalt veenduda, et tal ei ole Ukrainas USA relvi, mis on suunatud Moskva poole“.

Ajakirjanik jätkas pärast Tuberville’i öeldut küsimusega: „See peegeldab mõningaid Venemaa jutupunkte. Senaator, ma ei tea, kas need teie kolleegi märkused esindavad tervet GOP-i [USA vabariiklaste partei - toim]?“

Graham vastas: „Ei, see esindab teda ja ainult teda. Kui te uurite 15 minutit Putinit ja seda, mida ta tahab, siis ta tahab taastada Vene impeeriumi. Ta ei kavatse Ukrainas peatuda. [...]

Kui te teda ei peata, on järgmine Taiwan. Nii et me oleme Ukraina abistamisel olnud põrgulikult aeglased, kuid senaator Tuberville’i analüüs ei taba Putini tegelikku olemust. [...] Ukrainas on 10 kuni 12 triljoni dollari ulatuses kriitilisi maavarasid. Nad võiksid olla kõige rikkam riik kogu Euroopas. Ma ei taha anda seda raha ja neid varasid Putinile, et ta neid Hiinaga jagaks. Kui me aitame Ukrainat nüüd, siis võib neist saada parim äripartner, kellest me eales unistanud oleme.“