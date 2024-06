KOLUMN | Margit Adorf: sa ei pea minema jaanilõkke äärde, kui seal on vastik sugulane

Üldiselt on iga asjaga siin elus nii, et parem, kui sa oskad triivida keskmisel tasemel, ei pinguta üle ega alla, ei lasku ekstreemsetesse äärmustesse. Sama on ka töö ja puhkuse tasakaaluga, puhkamise oskusega. Mõni ei oska seda kohe üldse, ei tea, kuidas aega maha võtta, kuni lõpuks midagi kuskil kokku variseb, tervis üles ütleb, kõik on puntras ja nutt varuks. Me peaksime unustama selle mantra, et kogu aeg tuleb olla valvel, kõike teha täie auruga, ei tohi istuda käed rüpes ja tegelikult ka seda, et kui juba puhkama hakata, siis viimase vindini. Siin tuleb kindlasti mängu ka see, et mis ühele sobib, see teisele üldse mitte.