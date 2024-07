NÄDALA SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Poola võib hakata alla tulistama Vene rakette. Venemaa plaanib Euroopas vägivallarünnakuid

„Selle aasta mais hoiatasid Euroopa julgeolekuagentuurid, et Venemaa plaanib Euroopas mitut liiki sabotaaže ning vägivallarünnakuid. Seda nii riikide strateegilise infrastruktuuri, relvatööstuste kui ka võtmeisikute vastu, kes toetavad sõjas Ukrainat.“

Sel suvel võib Ukraina lahinguväljal oodata lõpuks F-16 hävitajaid ning aasta lõpuks peaks neid hinnanguliselt olema ligi 20. Rääkides aga õhuruumi kaitsest, kinnitas Poola välisminister Radoslav Sirkoski, et Poola on valmis kaaluma Poole piirile lähenevaid rakette juba Ukraina õhuruumis alla tulistama. See tekitaks iseenesest senisest turvalisema perimeetri ka võimalikele kaitsetööstuse rajatistele piirlähedastel aladel.