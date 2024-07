SÕJARAPORT | Rainer Saks: Ukrainasse saabuvad kauaoodatud F-16 hävitajad. Ukraina tahab korraldada rahukonverentsi

Kõige rohkem sõltub see olukorrast rinnetel või õigemini sellest, milline on Venemaa presidendi hinnang sõjatandril toimuvale. Teisalt mõjutab Venemaa otsust Hiina RV suutlikkus käivitada alternatiivne läbirääkimiste protsess.

NATO tippkohtumise eel on uuesti tulnud teateid F-16 hävitajate saabumisest Ukrainasse suve jooksul. Varasemad optimistlikud, ent siiski realistlikud prognoosid kõnelesid kõige varem juunis/juulis saabuvatest hävitajatest. Võimalik, et Venemaa viimaste nädalate raketirünnakud Ukraina lennuväljadele on osaliselt edu kandnud.