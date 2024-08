Tanel Teini vastulause Mihkel Leesile: kultuuri- ja spordivaldkonna arenguks on vaja lahendusi ja investeeringuid

Reformierakondlasest riigikogu liige Mihkel Lees arvab ekslikult, et minu ja Eesti 200 ambitsioon on investeerida pelgalt spordihalli, mis tooks Eestisse ainult spordi suurüritusi ja täidaks pikemas vaates riigi rahakotti. Ei! Tegelikult on eesmärgid suuremad ning soovime koos valitsuspartneritega luua kultuuri- ja spordivaldkondadest tõsiseltvõetavad majandusharud, mis tooksid tulu riigikassasse, aga panustaksid ka inimeste tervena elatud aastatesse.