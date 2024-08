JUHTKIRI | Kliimaministeerium sai hakkama „saavutusega“ vältida ränki otsuseid

See on otsustamatuse eelnõu. Muidugi on erakordselt mugav teha mitte midagi ja seada endale võimalikult vähe piiranguid. Jätkame nagu ennemuiste, aga teeme tõsise näo, et ikka võitleme! Sisuliselt lükatakse suured ja rasked valikud kuskile kümnendi taha. Niisugune lähenemine ei erine eriti laenude abil eelarve püsikulude täitmisest – eks tulevased põlvkonnad leiavad kuidagi lahenduse, mis neil üle jääb.