Laura Vilbiks: kliimakindla majanduse seadusega taganeks Eesti mitmest varasemalt seatud kliimaeesmärgist

Kliimakindla majanduse seaduse eelnõusse on kirja pandud olulised põhimõtted. Teiste hulgas on kirja saanud põlvkondadevahelise õigluse põhimõte, mis on mainitud ka ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioonis. See tähendab, et tänased põlvkonnad ei tohiks jätta tulevastele põlvkondadele suurt kasvuhoonegaaside heite vähendamise koormat.