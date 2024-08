OLÜMPIAPOLIITIKA | Slavoj Žižek: rahvuslased vaadaku olümpia avatseremooniat uuesti ja häbenegu

Valitsevast sotsiaalsest korrast Iroonia abil taandumine on sageli vaevu varjatud konformism. Wendy Ide kirjutab The Observeris „Deadpooli ja Wolverine’i“ (Marveli superkangelaste kassahittide näiliselt lõputu seeria viimane osa) arvustades, et film „tekitab vastikust ja on samal ajal naljakas... Kuid ka labane, ennast kordav ja mõjub ebakvaliteetselt, liialdades meemilike pilgete ning metakoomiksifännide sisenaljadega“.