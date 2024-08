Leningradi sõjaväeringkonna piirivalve ülem kindral Esedulla Abatšev olevat Gerassimovile ette kandnud, et Ukraina väed plaanivad pealetungi Kurskile, kindralstaap olevat aga otsustanud infot ignoreerida ning Abatševil kästi „mitte külvata paanikat“. Nagu venelased praegu naljatlevad, „kui kuberner käsib mitte külvata paanikat, nagu just Belgorodi oblastis, siis tähendab, et on viimane aeg evakueeruda“.