SÕJARAPORT | Peeter Tali: F-16 hävitajad on venelaste rindepommitajatest tunduvalt paremad. Need võivad sõjas murrangu tuua

Analüütikud usuvad, et Põhja-Korea on saanud ballistiliste rakettide KN-23 ja KN-24 loomiseks abi Venemaalt. Välimuse ja avalikel allikatel põhinevate tehniliste andmete järgi on põhjakorealaste raketid kahtlaselt sarnased venelaste Iskanderitega