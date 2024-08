Kevadel tegi riigikohus pretsedenti loova otsuse Eesti Kardiliidu ja Eesti Autospordi liidu vahelises vaidluses. Kohus kinnitas, et spordialaliidu üldkoosoleku otsust saab vaidlustada ka isik, kes ei ole liidu liige. Samuti rõhutas riigikohus, et spordialaliitudel on monopoolne seisund, mida ei tohi kuritarvitada.