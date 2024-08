ELATISVÕLGNIKUD MAKSMA | Elo Madissoon: elatise maksmine tuleb siduda lapse eest hoolitsemisega. Kohustused peaksid olema 50/50

Lapsevanemaks olemine on vastutus, mis eeldab pühendumist nii emotsionaalses kui ka füüsilises mõttes. Kahjuks võib juhtuda, et pärast lahkuminekut keskendutakse liialt rahalistele kohustustele, unustades, et lapse parima arengu tagamiseks on oluline, et mõlemad vanemad osaleksid aktiivselt tema kasvatamises.