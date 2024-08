ELATISVÕLGNIKUD MAKSMA | Helen Rives: taastame avaliku võlgnike nimekirja! Varem on selline meede toiminud

Nii tööandjad kui ka naabrid, sugulased-tuttavad äkki ei teagi, et nende tuttav ei maksa oma lapsele elatist? Selle asemel elab lillelist elu tehes nägu, nagu midagi ei olekski viltu.

Karta on, et ükski võlgnik ei oleks rõõmus, kui leiab oma nime avalikust nimekirjast. Sellest nimekirjast saaksid ehk ka tulevased paarid aimu, kas nimekirja kantud väljavalitu on ikka sobiv tema lapsele vanemaks hakkama.