Liberaalne riigikorraldus, mida EKRE retoorikas igasuguse kurja juureks peetakse, on tegelikult vabadust austav reeglitepõhine ühiskonnakorraldus. Loomulikult on ka sellises ühiskonnas suurusel omad privileegid ning jõul oma dünaamika. Neid eitada pole mõtet, kuid neid kummardada ja veelgi enam - absolutiseerida – pole väikeriigile mitte mingist asendist mõistlik. Kui reegleid pole, on otsustajaks ainult jõud.