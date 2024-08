Kaire Uusen: tekitame keeleoskuse mittenõudmisega olukorra, millest ei ole võimalik enam välja tulla – ja teised riigid teavad seda

Eesti keele oskuse nõudest klienditeeninduses rääkides peaksime kõigepealt endale selgeks tegema ja ka ühiskonda informeerima, miks see on oluline. Tundub, et pärast 33 aastat taasiseseisvust me seda ei tea. Kas see on ainult Eesti riigi kius ja väiklus, nagu tihti arvatakse, või on sellel ka mingi suurem-olulisem tagamõte.