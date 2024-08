1990-ndatel olid Venemaal üsna tugevad fašistlikud liikumised. Neid ajendas alandustunne, Nõukogude Liidu kokkuvarisemine ja see, et lääs võitis külma sõja. Tundus, et ka Vene inimesed on lüüa saanud, ja tuli tagasilöök. Need liikumised olid üsna tugevad.