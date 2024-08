ARVUSTUS | Kuul pähe või rahapatakas tasku. Soome filmis on tegelaste viimane variant Vene rulett

Lavastajatoolil istub Teemu Nikki (snd 1975), kelle kohta intervjuudes ja filmitutvustustes pea alati rõhutatakse, et tegu on iseõppinud filmitegijaga. Nüüdseks on tal juba nõnda suur kogemuste pagas, et õpipoisi kingades pole ta enam ammugi. Ka tema linateosed on järk-järgult muutunud järjest tummisemaks.