Joakim Helenius: toetan Eesti 200 juhina Hendrik Terrast! See on erakonna viimane võimalus uusi mõtteid ja lahendusi tuua

Eesti 200 üldkogu toimub 31. augustil. Paljud eestlased arvavad, et erakonda on nii nõrgasti juhitud - mis on näha ka ülimadalas toetusreitingus -, et see, kellest saab uus erakonna juht ei tähenda Eesti jaoks mitte midagi. Milleks on erakonda Eesti 200 veel Eesti poliitikas vaja?