Lubage teda pikemalt tsiteerida: „Gaza on kiiresti muudetud prügilaks, kus kõrghooned ja inimkehad, ökosüsteemid ... ja viljapuuaiad on tundmatuseni moondatud ning taandatud elus-elutuks puruks. Solidaarsus jäätmeteks muudetud elude, paikade ja maailmadega vajab midagi enamat kui kaastunnet. Kuid mis see võiks olla?“