SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina sõjaekspert hellitab lootust, et mingil hetkel läheb Ukraina Kurskis uuele pealetungile

Kurski oblastis on sõjaeksperdi Jan Matvejevi sõnul Ukraina armee jaoks operatsiooni esimene faas lõppenud ja nüüd on välja kujunemas rindejoon.

Kõigepealt kirjutan teemadel, mis eelmises sõjaraportis ka kajastust leidsid. Ukraina nn rakett-droon Paljanõtsa (väidetavalt pidavat selline kirjapilt ukrainlastele rohkem meeldima) - Karel Kannel küsis minu postituse peale igati asjakohase küsimuse: mille poolest see turboreaktiivmootoriga varustatud droon erineb tiibraketist. Mida rohkem infot Ukraina poolelt selle drooni osas tuleb, seda selgem on, et sisuliselt ongi tegemist pisema tiibraketiga, millel on natuke suuremad tiivad.