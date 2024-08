SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Ukraina keelustas Vene õigeusu kiriku

Vene õigeusu kirik on tõesti olnud üks praeguse „russki mir“ ideoloogia sünnitajaid ja õhutajaid. Kirikul on ideoloogia ja Kremlil relvad.

Strateegiline initsiatiiv Venemaa territooriumil on endiselt Ukraina käes, samal ajal kui Venemaa tundub loovat oma kaitseliini suunal Rõlsk-Lgov-Kursk. Ukraina sõjaanalüütiku Dmõtro Snegirjovi andmetel on Venemaa ka Kurski kaitseks ära toomas kõige võitlusvõimelisemaid üksuseid Pokrovski, Kurahivi ja Kramatorski suundadelt, samal ajal kui kõige aktiivsemad lahingud jätkuvad just Pokrovski suunal. Varasemalt üle 60 000 elanikuga linna veel jäänutel soovitatakse evakueeruda.