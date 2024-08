„Mind pole kellelegi vaja...“ Miks meid ei õpetata vanaks saama?

Hinnatud õppejõud loobus pensioniea kätte jõudes üsna muretult igapäevatööst, andes koha üle oma järeltulijale. Ta mõtles, et see on ilus žest, annab hoogu noore inimese karjäärile. Ta oli veendunud, et temast on oma erialal saanud justkui vana tark indiaanlane, kes võib jääda töölt eemale, aga suhtlus endiste kolleegidega ei katke, sest kõik hakkavad käima tema juures nõu küsimas ja endistviisi suhtlemas. Kuud möödusid, aga mitte kedagi ei tulnud. See oli esimene šokk, millele järgnes hulk teisi.