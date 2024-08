Kristiine linnaosa vanem: vaevalt, et vaid kuu ajaga muutub inimese maailmavaade kardinaalselt

On nördimust tekitav, et Lasnamäe linnaosa on pikalt jäänud linnaosa vanemata. Eelnevad püüdlused õiget inimest leida on samuti luhtunud. Teisalt aga on raske uskuda, et sotsiaaldemokraatide endi seas ei ole ühtegi pädevat, päriselt oma maailmavaatesse uskuvat inimest, kes Lasnamäele oleks sobinud. Tahan siiralt veel uskuda, et selline inimene sotside ridades veel leidub.