Kristjan Järvan: Pärtel-Peeter Pere on otsustanud muinasjutu ja pressiteate formaadid ühte sulatada

Ei hakka eitama – meil on abilinnapea Peeter-Pärtel Perega tihti erinevad seisukohad. Tallinna koalitsioon on väga laiapõhjaline nii maailmavaadetelt kui ka juhtimisstiililt. Tõsi – Pere sõnavõtud tema haldusalasse mitte kuuluvatel teemadel võivad ajada linlasi segadusse, aga mõnele võib jällegi tunduda, et see muudab elu huvitavamaks. Kuigi olen kolleegiga tekkivatest probleemidest vestelnud, siis paraku tundub, et linlased peavad arvestama senise praktika jätkumisega. Kuna nüüdseks on kogunenud kolleegilt paras ports linlasi eksitavaid väiteid, siis selgitan siin, kuidas asjad tegelikult on.