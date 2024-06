Pärtel-Peeter Pere: Tallinnal on teistelt veel palju õppida. Võtame eeskuju ja planeerime linna hoopis nii

Kujutage ette Põhjala või Euroopa kesklinnu või meie Karlovat, Pelgulinna, Kalamaja või Kadriorgu, kus tänavad on parasjagu suured, hoonete vahel ei haiguta meeletud vahemaad ning puude ja põõsaste jaoks on ruumi. Linnaruum nagu Pätsu ajal. Lisage juurde kaasaegsed ehitusvõtted või külastage uusarendusi Põhjamaades või Madalmaades – keerulisem see pole.