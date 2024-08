Maria Jufereva-Skuratovski: vanemad, keda hirmutab eestikeelne haridus, võiksid mõelda, millist tulevikku nad oma lapsele soovivad

Mina ja mu vanem poeg lõpetasime Tallinna Tõnismäe Reaalkooli, kus õppisime vene keeles. Selleks, et õppida eesti keel korralikult ära, pidime mõlemad käima kursustel ja regulaarselt eratundides, sest muidu poleks ülikooli õpingud eesti keeles isegi unistuseks jäänud. See oli pikk ja keeruline teekond, täis tagasilööke, meeleheidet ja jõuetust, kuid tagasi vaadates võin öelda, et see kõik oli seda väärt.

Aga mis siis, kui me ei saa hakkama?

Kui ma räägin vanematega, kes kardavad, et nende lapsed ei saa eestikeelse õppega hakkama, püüan neid esiteks rahustada sellega, et neil on palju aega varuks. Seetõttu ei muretseks ma liigselt lasteaialaste ja esimese klassi õpilaste pärast – 12 aastaga on võimalik nii eesti keel ära õppida kui ka aineid selles keeles omandada. Sellisel juhul on tohutu tähtsusega positiivne hoiak, valmisolek koos raskustest üle saada ja last toetada.

Liikumine eesti keelele üleminekuks hariduses ei alanud eile, vaid pärast Eesti taasiseseisvumist.

Kui aga lapsele pidevalt korrata, et „oi sa vaeseke, sellest ettevõtmisest ei tule midagi välja“, siis kardan, et see tõesti võtab lapselt igasuguse õpimotivatsiooni. Seega sõltub palju õpetajatest (kas nad suudavad last õppetööga kaasa haarata) ja perekonna toetusest. Muide, isegi magistrantide lõpuaktusel rõhutas TalTechi rektor mitu korda oma kõnes, et ilma perede toetuseta ei viibiks paljud lõpetajad saalis. Mis siis veel põhikooli õpilastest rääkida.

Peamine murekoht on 4. klassi õpilased, kelle jaoks võib järsk üleminek osutuda väga valulikuks. Olen isiklikult seisnud seaduseelnõu muudatuste eest, mis näevad ette pikema ja sujuvama ülemineku, alustades lasteaiast ja esimesest klassist. Ja siin on kõige olulisem, et lapsel säiliks soov ja motivatsioon õppida ning raskustest üle saada. Kuigi õiguse huvides tuleb märkida, et hariduse omandamine on harva kerge ja pingevaba protsess. Ja siin sõltub taas palju õpetajate oskustest ja pere toetusest.