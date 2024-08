Kuulus USA laulja Frank Sinatra on öelnud, et tavaliselt on parim kättemaks enda tegevuse tohutu õnnestumine. Tallinna uuel SDE, Reformierakonna, Eesti 200 ja Isamaa võimuliidul oli emotsionaalseks ja ka sisuliseks õnnestumiseks korralik eeldus, sest „uue poliitika“ ootus oli lakke kruvitud ja õhus oli eeldus, et neil on ka plaan ja inimesed (!), kuidas linna nüüdisaegsemalt valitseda.