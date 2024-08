Toomas Kruusimägi: peame leidma õpetajaid, kes tahavad klassi ees rääkida meie iseseisvumise lugu, mitte NSVL lõppemise kurblugu

Kooli ülesanne on toetada ka lapse emakeele säilimist, kui see on vähegi võimalik.

Eesti koolisüsteemis peab siiski iga noor aru saama, mis on demokraatia, milline on demokraatlik ühiskond ja miks see meil on ning koolijuhtide huvi on ka õhutada noori, et nad osaleks koolisisestes demokraatlikes protsessides ja harjuks ära meie riigikorraga.