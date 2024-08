FAKTIKONTROLL | Kas Brasiilia lennuõnnetuses hukkusid turbovähi ja mRNA-vaktsiinide seost uurinud teadlased? Ei.

Google’i pöördotsinguga on võimalik leida, et jagatava pildi postitas algselt instagrami Paraná osariigi ülikool, sest kaheksa hukkunut olid ülikooli õppejõud või vilistlased. Postituses avaldatakse kaastunnet hukkunute lähedastele.

Ülikool jagas kaastundeavaldust ka oma kodulehel, lisades postitusse veel ühe hukkunu, kes oli samuti kooli vilistlane. Kodulehel avaldatud kaastundes on välja toodud hukkunute lühikesed elulookirjeldused. Elulootutvustustest nähtub, et vaid üks pildil olevatest inimestest, Dr. Mariana Comiran Belim tegeles onkoloogiaga, kuid viiteid, et ta oleks uurinud mRNA-vaktsiine või niinimetatud „turbovähki“ faktikontrolli toimetus ei leidnud. Teised pildil olevad inimesed olid tegevad väga erinevates eluvaldkondades põllumajandusest toitumisnõustamiseni.