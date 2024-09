Toomas Alatalu: septembris lisanduvad sõdadele uued propaganda- ja poliitmanöövrid

Putini reziimi pikaks veninud (veebruarist 2014) agressioon Ukraina vastu ja maailma teiste suurjõudude reageering sellele on laias laastus kõrvutatav soomlaste vastuhakuga 1939-1940. Kremli jännisoleku parimaks tänaseks tõendiks on juba pool aastat sealt kõlavad kinnitused, et kui Ukraina oleks kohe 2014. aastal alistunud, oleks ta kaotanud vaid Krimmi. Kui aga veebruaris 2022, siis Krimmi ja osa Donbassist, nüüd – Putini 2024. aasta juuni „rahuplaani“ alusel - aga kaotab Krimmi ja neli oblastit! Pluss keeld NATO-sse, kontroll relvastuse üle ja paljud muud. Künism missugune, ent samas - Talvesõja päevist tuntud Terijoki+ lahendus!