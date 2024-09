Tarmo Kruusimäe: sulle ei meeldi kivil olev munder, mulle ei meeldi, et Vene kodanikud saavad Eestis kohalikel valimistel hääletada

Sama sündis mõned kümned aastad tagasi ka punapesuga. Nagu Alo Raun hiljuti siinsamas meenutas: „Olgugi et olin toona väike poisiklutt, nägin oma silmaga, kuidas kümned kommunistid avastasid, et nad on tegelikult aastakümneid olnud rahvuslased, sinimustvalget südames kandnud ja režiimi seest õõnestanud.“