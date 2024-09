On erakondi, kes leiavad, et Eesti jõukad – olgu inimesed või ettevõtted – elavad liiga hästi, nemad peaks kõik augud kinni lappima, kuid on ka neid, kes saavad aru, et kui jõukad ja edukad tööd ei tee või kolivad välismaale, kasvab vaesus Eestis oluliselt. Maksutulude allikaks on ikka ettevõtlus, mitte riigipalgaline avalik sektor.