Maris Lauri: praegune majanduslangus on tavapärasest teistsugusem. Siin valitsus raha juurde pumbata ei tohi

Konkurentsivõime ei ole midagi konstantset ei ühegi ettevõtte ega riigi jaoks. See võib paraneda ja halveneda, teha seda sisemiste või väliste tegurite mõjul ning võib olla ka ajutine või püsiv. Keeruliseks teeb asja see, et konkurentsivõime koosneb mitmest komponendist ning need võivad üksikult täiesti vastupidi üksteisega käituda.