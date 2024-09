Endine Pirita linnaosa vanem Kaido Saarniit: Tallinna ühistranspordi ümberkorraldused tekitavad elanikele ebamugavusi

Näiteks Pirita inimestele tähendavad ümberkorraldused segadust ning ebameeldivaid ümberistumisi. Ühistranspordi muutmisega alustati juba aasta tagasi, kuid see peatati, sest esimesed muudatused näitasid, et loodetud uus kord tekitab inimestele palju kannatusi. Esimese sammuna sooviti muuta Pirita busside 5 ja 8 liini. Kui bussiliini nr 5 suutsime päästa, siis buss number 8 liini lahendused jäid Tallinna võimupöörde tõttu tegemata. Oli kindlus, et uus linnaosavanem viib bussiliini number 8 taastamise projekti lõpuni, sest see oli tema lubadus elanikele ametisse astudes, hetkel tundub, et viie kuuga sõnadest pole ta kaugemale jõudnud.