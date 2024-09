SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Kurski operatsiooni viljad - Venemaa toob ära reserve Pokrovskist, Ukrainasse naasevad sõjavangid

President Volodõmõr Zelenskõi sõnul hoiab Ukraina positsioone Donetskis „nii raske kui see ka poleks“. Samas on aga Sõjauuringute instituudi hinnangul Venemaa hakanud osaliselt Kurski alla üle viima reserve, mis olid mõeldud just kõige tulisema Pokrovski rinde jaoks.