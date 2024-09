Monika Haukanõmm: linnavalitsus lasi prügikastide puhul kaks kuud tuulde. Nüüd põletatakse maksumaksja raha

Kui kuuleksime ja näeksime sama agarat tegutsemist ka tema enda vastutusvaldkonnas, polekski nagu põhjust etteheideteks, kuid asi on selles, et omaenda tööde ja tegemiste jaoks ta samasugust energiat ja teotahet ei leia. Ilmekas näide on kurikuulus prügikastide juhtum, kus abilinnapea suurte sõnade taga paistab õõnes tegevusetus.