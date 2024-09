Kultuuriministeeriumi kantsler teatrirahva piketist: hüppame korraga üle ühest kraavist. Praegu tegeleme kärbetega

„Poliitikuteni jõuab ainult nende reiting,“ ohkab teatriliidu juht Gert Raudsep täna pärast seda, kui teatrirahva meeleavalduse järel on kohtutud kultuuriministeeriumi juhtidega. Ministeeriumi kantsler Kristiina Alliksaar sõnab, et nemad on andnud oma parima, et kultuuritöötajad streikima ei hakkaks.