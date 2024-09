JUHTKIRI | Huvitav arusaam kärpimisest, ministeeriumid – palgad ja ametnike read ju paisuvad!

Veel juulikuus oli statistikaameti kiirülevaates põhjust rõõmustada, et uusi töösuhteid sõlmiti napilt rohkem, kui neid lõpetati . Augustis lõpetati 50 363 töösuhet, kuid alustati vaid 41 319. Lihtsalt öeldes tähendab see, et töötuid tuleb juurde. Ettevõtted koondavad või lõpetavad töölepinguid, et kokku hoida. Riigisektor aga eriti mitte.